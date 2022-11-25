Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с оставшимися проблемами обеспечения горячим питанием военнослужащих, которые находятся на передовой в зоне проведения спецоперации на Украине.

«Но вот то, что вы сказали по поводу горячего питания на передовой, казалось бы, что вопросы в основном решены, здесь вот как раз говорили о том, что всё вроде с этим нормально, но значит, не всё нормально, посмотрим, что можно и где нужно сделать», — приводит РИА Новости его слова на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

Также российский лидер заявил, что Минобороны старается наладить работу по части обмундирования военных в зоне спецоперации так эффективно, как это возможно с учётом времени года.