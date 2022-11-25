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Путин: Минобороны старается наладить работу по обмундированию военных в зоне СВО

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Минобороны старается наладить работу по части обмундирования военных в зоне спецоперации так эффективно, как это возможно с учётом времени года, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он заявил на встрече с матерями военнослужащих, сражающихся на Украине.

«Можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что пометил этот вопрос для себя.

Ранее российский лидер поручил привести нормативы по снабжению военных в соответствие с их потребностями.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что утверждены целевые задания по обеспечению нужд армии в ходе специальной военной операции на Украине.

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