Путин: Минобороны старается наладить работу по обмундированию военных в зоне СВО
Об этом он заявил на встрече с матерями военнослужащих, сражающихся на Украине.
«Можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что пометил этот вопрос для себя.
Ранее российский лидер поручил привести нормативы по снабжению военных в соответствие с их потребностями.
В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что утверждены целевые задания по обеспечению нужд армии в ходе специальной военной операции на Украине.