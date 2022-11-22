Узнать больше

Мишустин: утверждены целевые задания по обеспечению нужд армии в ходе СВО

Короткая ссылка
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что утверждены целевые задания по обеспечению нужд армии в ходе специальной военной операции на Украине.
Мишустин: утверждены целевые задания по обеспечению нужд армии в ходе СВО
  • РИА Новости

Об этом глава правительства сказал во время открытия заседания координационного совета по обеспечению потребностей российских войск. 

«Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению», — цитирует его ТАСС.

Мишустин добавил, что также правительство определило перечень федеральных ведомств, которым разрешено проводить госзакупки для нужд СВО по упрощённой процедуре у единственных поставщиков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 11 ноября представить предложения по контролю за расходованием средств на проведение спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить