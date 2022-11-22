Мишустин: утверждены целевые задания по обеспечению нужд армии в ходе СВО

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что утверждены целевые задания по обеспечению нужд армии в ходе специальной военной операции на Украине.

Об этом глава правительства сказал во время открытия заседания координационного совета по обеспечению потребностей российских войск.

«Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению», — цитирует его ТАСС.

Мишустин добавил, что также правительство определило перечень федеральных ведомств, которым разрешено проводить госзакупки для нужд СВО по упрощённой процедуре у единственных поставщиков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 11 ноября представить предложения по контролю за расходованием средств на проведение спецоперации.