Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию государства
- РИА Новости
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«Мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, её социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что эти планы будут реализованы.
«Залог наших успехов — это единство», — добавил Путин.
Ранее президент заявил о необходимости искоренить безразличное отношение чиновников к людям.
Российский лидер призвал «сдирать» корку безразличия с чиновников различного уровня.