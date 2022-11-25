Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию государства

Россия не поменяет своих планов по развитию государства, экономики и социальной сферы, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил президент страны Владимир Путин.

«Мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, её социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что эти планы будут реализованы.

«Залог наших успехов — это единство», — добавил Путин.

Ранее президент заявил о необходимости искоренить безразличное отношение чиновников к людям.

Российский лидер призвал «сдирать» корку безразличия с чиновников различного уровня.