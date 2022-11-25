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Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию государства

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Россия не поменяет своих планов по развитию государства, экономики и социальной сферы, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил президент страны Владимир Путин.
Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию государства
  • РИА Новости
  • © Александр Щербак

«Мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, её социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что эти планы будут реализованы.

«Залог наших успехов — это единство», — добавил Путин.

Ранее президент заявил о необходимости искоренить безразличное отношение чиновников к людям.

Российский лидер призвал «сдирать» корку безразличия с чиновников различного уровня.

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