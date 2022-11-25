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Путин заявил о необходимости искоренить безразличное отношение чиновников к людям

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Некоторые чиновники общаются с людьми свысока и холодно, необходимо искоренить такое безразличное отношение. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил о необходимости искоренить безразличное отношение чиновников к людям
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

По его словам, некоторые чиновники в ряде структур и в военкоматах относятся к семьям военнослужащих «свысока или по-бюрократически, небрежно и с холодком».

«Поэтому наша задача, конечно, — избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми», — приводит РИА Новости заявление Путина на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.

Российский лидер призвал «сдирать» корку безразличия с чиновников различного уровня.

Также Путин назвал всех участников спецоперации на Украине героями.

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