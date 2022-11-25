Путин заявил о необходимости искоренить безразличное отношение чиновников к людям
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По его словам, некоторые чиновники в ряде структур и в военкоматах относятся к семьям военнослужащих «свысока или по-бюрократически, небрежно и с холодком».
«Поэтому наша задача, конечно, — избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми», — приводит РИА Новости заявление Путина на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.
Российский лидер призвал «сдирать» корку безразличия с чиновников различного уровня.
Также Путин назвал всех участников спецоперации на Украине героями.