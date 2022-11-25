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Путин назвал всех участников спецоперации на Украине героями

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Президент России Владимир Путин назвал всех участников спецоперации на Украине героями.

«Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжёлый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья», — сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции. Его слова приводит РИА Новости.

В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу, проинспектировав командный пункт объединённой группировки российских войск, выполняющих задачи СВО, вручил военным за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и ордена Мужества, а также другие государственные награды.

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