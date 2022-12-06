Недельный прирост: Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19

В России за последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей семидневкой. При этом уже в 74 субъектах РФ выявлен свиной грипп. Между тем в НИЦЭМ имени Гамалеи ведут работу по созданию вакцины, которая будет защищать от различных штаммов гриппа. Кроме того, за минувшую неделю возросло число заболевших COVID-19. Рост фиксируется в 57 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Как указали в Роспотребнадзоре, на долю штамма «омикрон» приходится более 90% случаев заболевания.

В России растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остаётся доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%)», — говорится в сообщении.

Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ.

Наряду с этим в стране продолжается прививочная кампания. Так, на сегодняшний день привито более 72,4 млн человек, что составляет 49,5% от численности населения России.

Наибольший охват вакцинацией против гриппа зафиксирован в Республике Тыва (61,5%), Чечне (60,5%), Ханты-Мансийском автономном округе (60,4%), Тюменской области (60,1%) и Ямало-Ненецком автономном округе (59,1%). Худшие в этом рейтинге: Владимирская область (42,1%), Ульяновская область (41,5%), Псковская область (37,8%), Республика Карелия (40,9%), Республика Хакасия (39,8%), Мурманская область (32,5%).

Вместе с тем в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы опровергли распространённые в Telegram-каналах публикации о перегруженности столичных поликлиник и больниц.

«Информация о том, что в связи с распространением вируса гриппа в Москве наблюдаются сложности с работой медицинских служб, абсолютно не соответствует действительности. Все городские медорганизации как амбулаторного, так и стационарного уровня обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим», — приводит текст сообщения ТАСС.

В департаменте подчеркнули, что в столице подготовлен необходимый объём инфекционных коек, отлажена работа на амбулаторном уровне, задействовано необходимое количество работников для обеспечения своевременного оказания медпомощи.

«Что касается работы скорой медицинской помощи, то заявление о том, что она работает на пределе, также не соответствует действительности. Нагрузка соответствует сезонному подъёму заболеваемости и не является пиковой. Дефицита сотрудников диспетчерской службы и врачей, фельдшеров, выезжающих на вызовы, нет. При этом отметим, что ситуация, когда несколько машин скорой помощи может одновременно находиться возле больницы, не является чем-то уникальным. В течение дня, особенно во время сезонного подъёма заболеваемости, такие ситуации нельзя считать внештатными», — пояснили в пресс-службе Депздрава Москвы.

Кроме того, в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи сообщили о работе по созданию вакцины, которая будет защищать от различных штаммов гриппа.

«Мы сейчас этим занимаемся, вакцина будет работать от варианта H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже, возможно, от птичьего гриппа H5N1. Мы надеемся, что этой вакциной надо будет прививаться раз в три-четыре года», — цитирует ТАСС директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, в настоящее время препарат находится на второй стадии исследований: «Наши сотрудники придумали таким образом, чтобы антитела стали вырабатываться к «стеблю» гриппа, где содержатся общие для всех вирусов гриппа части, которые фактически не меняются от одного штамма к другому».

Коронавирус

Помимо гриппа и ОРВИ, в России увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией, указали в Роспотребнадзоре.

«На 48-й неделе 2022 года зарегистрировано 43,4 тыс. случаев заболевания COVID-19 — это на 11,6% больше показателей 47-й недели. Рост заболеваемости фиксируется в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

При этом доля линий BA.4 и BA.5 штамма «омикрон» среди выявляемых в РФ случаев заражения коронавирусом за последние две недели составила более 90%.

За последние сутки в России выявлен 5561 новый случай COVID-19, выздоровели 6690 человек, что на 44% больше в сравнении с 5 декабря, умерли 59 пациентов. При этом госпитализация потребовалась 1471 человеку, что на 151,5% больше, чем накануне.