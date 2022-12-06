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В Роспотребнадзоре сообщили, что почти 50% россиян сделали прививки от гриппа

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Почти половина жителей России уже сделали прививку от гриппа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре сообщили, что почти 50% россиян сделали прививки от гриппа
  • РИА Новости

«В условиях нарастающей активности вирусов продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день привиты более 72,4 млн человек, что составляет 49,5% от численности населения страны», — говорится в сообщении.

По данным на 2 декабря, регионами-лидерами по охвату вакцинацией против гриппа стали Тыва, Чечня, ХМАО, Тюменская область и ЯНАО.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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