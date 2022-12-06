Роспотребнадзор: рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 57 регионах России

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в 57 регионах России.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Рост заболеваемости фиксируется в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 48-й неделе 2022 года в стране было зарегистрировано 43,4 тыс. случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% превышает показатели предыдущей недели.

За прошедшие сутки в России госпитализирован 1471 человек с коронавирусом, всего за 24 часа в стране выявлен 5561 случай инфицирования COVID-19.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.