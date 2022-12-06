Узнать больше

Роспотребнадзор: рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 57 регионах России

Короткая ссылка
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в 57 регионах России.
Роспотребнадзор: рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 57 регионах России
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Рост заболеваемости фиксируется в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 48-й неделе 2022 года в стране было зарегистрировано 43,4 тыс. случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% превышает показатели предыдущей недели. 

За прошедшие сутки в России госпитализирован 1471 человек с коронавирусом, всего за 24 часа в стране выявлен 5561 случай инфицирования COVID-19.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить