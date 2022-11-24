Владимир Путин заявил, что вопрос прорывов в сфере искусственного интеллекта имеет для страны колоссальное значение на фоне развернувшегося в мире соперничества в этом направлении. Выступая в ходе пленарного заседания конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», президент отметил, что от результатов работы России в этой сфере зависят суверенитет, безопасность и состоятельность страны.

Президент России Владимир Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. По этому вопросу глава государства высказался в ходе пленарного заседания конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Президент отметил, что огромное внимание направлено на достижения России в сфере искусственного интеллекта.

«По некоторым направлениям в этой области мы идём на шаг впереди некоторых других стран. И нам нужно обязательно наращивать наши усилия», — сказал он.

По словам президента, вопрос прорывов в сфере искусственного интеллекта имеет для страны колоссальное значение, поскольку многие государства мира сейчас соперничают в этом направлении.

«Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идёт просто ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны», — сказал он.

«Значение прорывов в этой сфере колоссально»: Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта в РФ

Путин добавил, что от результативности этой работы также зависят возможности «на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив».

Как отметил президент, российские компании показывают «весомое разнообразие идей, технических решений в сфере искусственного интеллекта».

«Что также важно — развивается и усиливается конкуренция между отечественными разработчиками, и такое полезное соперничество, несомненно, стимулирует ускоренный рост отрасли, повышает качество интеллектуальных продуктов и их коммерческий успех», — полагает глава государства.

Компании-лидеры, продолжил президент, успешно внедряют технологии искусственного интеллекта и демонстрируют уверенное увеличение прибыли и производительности труда.

Как отметил Путин, такие — пусть даже отдельные — примеры «всё больше влияют на повышение эффективности различных отраслей промышленности, да и всей национальной экономики».

Глава государства привёл оценки экспертов, согласно которым при внедрении технологий искусственного интеллекта перспективы увеличения показателей отдельных отраслей составляют дополнительные 20—30% на отрезке в десять лет.

В качестве примера успешного внедрения технологий искусственного интеллекта Путин упомянул Сбер. По словам главы государства, компания опробовала множество решений из этой сферы и показала впечатляющие результаты.

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«В прошлом году каждый шестой рубль прибыли был заработан благодаря технологиям искусственного интеллекта, позволившим кардинально повысить удобство и качество сервисов Сбера для граждан и для корпоративных клиентов, для бизнеса», — сказал Путин.

Как полагает президент, задачей в перспективе текущего десятилетия станет массовое внедрение искусственного интеллекта, которое должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления.

Отметим, что Путин год назад также посетил международную конференцию по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021, где высказался о перспективах разработок в этой сфере. Тогда президент подчеркнул, что искусственный интеллект должен работать во благо человека, а не во вред ему.

Как отметил глава государства, «важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред ни в коем случае, а на благо человека, помогали сберечь планету, обеспечить её устойчивое развитие».

Он также подчеркнул, что в современном мире формируется принципиально иная парадигма деятельности компаний, предприятий, целых отраслей, в рамках которой вся работа нацеливается на интересы и потребности конкретного потребителя.

Президент отметил, что тот, «кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот в современном мире и выигрывает, выигрывает в глобальной конкуренции».