В Курчатовском институте сравнили искусственный интеллект с человеческим

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сравнил искусственный интеллект с человеческим.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Искусственный интеллект никогда не догонит думающего человека. Мы должны не просто жить в интернете, а пользоваться его ресурсами для расширения своих возможностей. Гаджеты должны помогать нам творить. Тем более наша страна всегда отличалась тем, что мы являемся созидателями и творцами», — заявил Ковальчук на марафоне «Новые горизонты».

Он отметил, что одним из значимых направлений деятельности института является разработка и внедрение в стране природоподобных технологий, которые повторяют существующие в природе механизмы и принципы и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее НСН сообщала, что в Москве число лучевых исследований с применением ИИ превысило 5,5 млн за два года.