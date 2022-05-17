В Курчатовском институте сравнили искусственный интеллект с человеческим

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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сравнил искусственный интеллект с человеческим.
В Курчатовском институте сравнили искусственный интеллект с человеческим
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Искусственный интеллект никогда не догонит думающего человека. Мы должны не просто жить в интернете, а пользоваться его ресурсами для расширения своих возможностей. Гаджеты должны помогать нам творить. Тем более наша страна всегда отличалась тем, что мы являемся созидателями и творцами», — заявил Ковальчук на марафоне «Новые горизонты». 

Он отметил, что одним из значимых направлений деятельности института является разработка и внедрение в стране природоподобных технологий, которые повторяют существующие в природе механизмы и принципы и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее НСН сообщала, что в Москве число лучевых исследований с применением ИИ превысило 5,5 млн за два года.

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