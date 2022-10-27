«Решение в интересах наших граждан»: Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении единогласно приняли поправки к законодательству в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В перечень запрещённой для детей предлагается включить информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также сведения, способные вызвать у детей желание сменить пол. В пояснительной записке к документу отмечается, что существующее законодательство предусматривает ряд ограничений в отношении ЛГБТ-пропаганды, однако не распространяется на иную деструктивную информацию такой направленности.

Госдума РФ в первом чтении приняла поправки к законодательству в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, следует из публикации на сайте нижней палаты парламента.

«Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних», — говорится в публикации.

В частности, в перечень информации, запрещённой для распространения среди детей, предлагается включить информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также способную вызвать у детей желание сменить пол.

Как уточняется в пояснительной записке к одному из регламентирующих запреты документов, действующее законодательство предусматривает запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений исключительно среди несовершеннолетних, при этом не запрещена иная деструктивная и ориентированная на детей информация, в том числе демонстрирующая нетрадиционные сексуальные отношения, а также способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

В записке также отмечается, что в действующем законодательстве отсутствует запрет на пропаганду и оправдание педофилии.

Одобренные Госдумой изменения вносятся в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ».

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Кроме того, корреспондирующие поправки предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Нововведения в законодательство предусматривают, что детям запрещается доступ к ЛГБТ-пропаганде, а также информации, способной вызвать у них желание сменить пол.

Доступ к такой информации на платных ресурсах должен осуществляться только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. В случае отсутствия технической возможности реализовать этот механизм распространение подобной информации должно быть полностью запрещено.

Кроме того, в соответствии с законопроектом реклама не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Фильмы, содержащие ЛГБТ-пропаганду, не будут получать прокатное удостоверение.

Вносимые в Кодекс об административных правонарушениях изменения предусматривают штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 400 тыс. рублей за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста. Для должностных лиц взыскание составит от 100 тыс. до 800 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц — от 100 до 400 тыс., для юрлиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей — или приостановление деятельности до 90 суток.

Взыскание за пропаганду педофилии составит от 200 до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц. Для юрлиц наказание будет колебаться в диапазоне от 1 млн до 10 млн рублей — или приостановление деятельности до 90 суток.

Отмечается, что иностранные граждане за подобные нарушения могут быть выдворены за пределы России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 27 октября депутаты приняли решение в интересах страны.

«Мы с вами принимаем решение исключительно в интересах наших граждан, в интересах нашей страны», — сказал Володин. Спикер Госдумы призвал сделать всё для того, чтобы защитить «детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью».

При этом Володин не исключил, что ко второму чтению в документ могут быть внесены поправки, которые ужесточат ответственность за рассматриваемые нарушения.