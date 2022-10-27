Володин допустил ужесточение поправок ко второму чтению проектов о запрете пропаганды ЛГБТ
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«Коллеги, что касается второго чтения, возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы. Будем их рассматривать», — цитирует РИА Новости Володина.
27 октября проект закона был принят в первом чтении.
Авторами выступили почти 400 депутатов во главе с Володиным и руководителями всех фракций.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ.