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Володин допустил ужесточение поправок ко второму чтению проектов о запрете пропаганды ЛГБТ

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность.
Володин допустил ужесточение поправок ко второму чтению проектов о запрете пропаганды ЛГБТ
  • © duma.gov.ru

«Коллеги, что касается второго чтения, возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы. Будем их рассматривать», — цитирует РИА Новости Володина.

27 октября проект закона был принят в первом чтении.

Авторами выступили почти 400 депутатов во главе с Володиным и руководителями всех фракций.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ.

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