Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ.

Об этом написал в своём Telegram.

«Размер штрафов можно смело поднять ещё выше. Мы в ответе за наших детей, поэтому они должны расти в среде, где нет ни одного намёка на подобную омерзительную заразу», — указал Кадыров.

Он также подчеркнул, что запрет ЛГБТ-пропаганды — «это важный, нужный и полезный шаг для каждой семьи, а значит, и государства».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в интернете, СМИ, литературе, рекламе и кино.