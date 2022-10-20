Узнать больше

Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ.

Об этом написал в своём Telegram.

«Размер штрафов можно смело поднять ещё выше. Мы в ответе за наших детей, поэтому они должны расти в среде, где нет ни одного намёка на подобную омерзительную заразу», — указал Кадыров.

Он также подчеркнул, что запрет ЛГБТ-пропаганды — «это важный, нужный и полезный шаг для каждой семьи, а значит, и государства».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в интернете, СМИ, литературе, рекламе и кино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить