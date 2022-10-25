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Хинштейн: Госдума рассмотрит пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что депутаты рассмотрят пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября.
Хинштейн: Госдума рассмотрит пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Только что Совет Госдумы определил: наш пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой будет рассмотрен на заседании ГД в первом чтении уже в этот четверг, 27 октября», — написал он в Telegram.

Инициаторами проекта стали 390 депутатов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее правительство России поддержало законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии безотносительно возраста.

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