Представитель ЛНР в России Родион Мирошник высказался об отставке британского премьера Лиз Трасс. По его словам, премьер-министр Великобритании следует «хорошей традиции»: поддержал Зеленского — отправился в отставку.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Обещаний безгранично поддерживать Украину и Зеленского оказалось недостаточно, чтобы удержаться на посту премьера», — отметил Мирошник.

По его словам, «странные британцы» желают благосостояния для себя, а не для Зеленского или «мирового гегемона».

«В принципе хорошая традиция — поддержал Зеленского, пообещал безграничную помощь украинскому режиму, в отставку», — добавил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость об уходе Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост.