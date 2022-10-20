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Мирошник назвал уход Трасс «хорошей традицией»: поддержал Зеленского — отправился в отставку

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Представитель ЛНР в России Родион Мирошник высказался об отставке британского премьера Лиз Трасс. По его словам, премьер-министр Великобритании следует «хорошей традиции»: поддержал Зеленского — отправился в отставку.
Мирошник назвал уход Трасс «хорошей традицией»: поддержал Зеленского — отправился в отставку
  • AP
  • © Alberto Pezzali

Об этом он написал в своём Telegram.

«Обещаний безгранично поддерживать Украину и Зеленского оказалось недостаточно, чтобы удержаться на посту премьера», — отметил Мирошник.

По его словам, «странные британцы» желают благосостояния для себя, а не для Зеленского или «мирового гегемона».

«В принципе хорошая традиция — поддержал Зеленского, пообещал безграничную помощь украинскому режиму, в отставку», — добавил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость об уходе Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост.

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