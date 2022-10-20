Мирошник назвал уход Трасс «хорошей традицией»: поддержал Зеленского — отправился в отставку
- AP
- © Alberto Pezzali
Об этом он написал в своём Telegram.
«Обещаний безгранично поддерживать Украину и Зеленского оказалось недостаточно, чтобы удержаться на посту премьера», — отметил Мирошник.
По его словам, «странные британцы» желают благосостояния для себя, а не для Зеленского или «мирового гегемона».
«В принципе хорошая традиция — поддержал Зеленского, пообещал безграничную помощь украинскому режиму, в отставку», — добавил он.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость об уходе Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.
20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост.