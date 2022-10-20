Медведев прокомментировал решение Трасс уйти в отставку с поста премьера Великобритании

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Лиз Трасс уйти в отставку с поста премьера Великобритании.

«Пока, пока, поздравляю латук», — написал он в Twitter, отметив Лиз Трасс.

Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдёт с поста через 35 дней — время, за которое разлагается салат латук.

Трасс объявила о решении уйти в отставку через шесть дней после начала приёма ставок.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость об уходе Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.