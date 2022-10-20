Узнать больше

Медведев прокомментировал решение Трасс уйти в отставку с поста премьера Великобритании

Короткая ссылка
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Лиз Трасс уйти в отставку с поста премьера Великобритании.
Медведев прокомментировал решение Трасс уйти в отставку с поста премьера Великобритании
  • РИА Новости

«Пока, пока, поздравляю латук», — написал он в Twitter, отметив Лиз Трасс.

Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдёт с поста через 35 дней — время, за которое разлагается салат латук.

Трасс объявила о решении уйти в отставку через шесть дней после начала приёма ставок.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость об уходе Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить