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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России

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Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России принят в первом чтении.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно приняли в первом чтении поправки к законодательству в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — говорится в сообщении на сайте Думы.

В законопроекте расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Отмечается, что фильмы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, не будут получать прокатное удостоверение.

За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ-отношений среди лиц любого возраста будет грозить штраф до 400 тыс. рублей для физлиц и до 5 млн для юрлиц.

Штраф за нарушение запрета пропаганды педофилии составит до 800 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц.

Ранее правительство России поддержало законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии безотносительно возраста.

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