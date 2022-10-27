Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России

Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России принят в первом чтении.

«Депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно приняли в первом чтении поправки к законодательству в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — говорится в сообщении на сайте Думы.

В законопроекте расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Отмечается, что фильмы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, не будут получать прокатное удостоверение.

За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ-отношений среди лиц любого возраста будет грозить штраф до 400 тыс. рублей для физлиц и до 5 млн для юрлиц.

Штраф за нарушение запрета пропаганды педофилии составит до 800 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц.

Ранее правительство России поддержало законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии безотносительно возраста.