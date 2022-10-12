Преступления по заданию СБУ: ФСБ предотвратила диверсионно-террористические акты в Московском регионе и Брянске

Утром 12 октября ФСБ сообщила о предотвращении подготовки диверсионно-террористических актов на территории России. Преступления готовились по заданию СБУ. Один из терактов украинские спецслужбы планировали осуществить на транспортно-логистическом терминале в Брянске, другой — в Московском регионе с использованием ПЗРК «Игла». В рамках комплекса оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое граждан Украины, которые прибыли в страну транзитом через Эстонию.

Российские силовики предотвратили подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы осуществил сборку самодельного взрывного устройства. После этого он провёл разведку на одном из складов транспортно-логистической компании. Его целью была закладка СВУ для осуществления взрыва большой мощности.

Сотрудники ФСБ изъяли у злоумышленника изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы» УК РФ. Вдобавок проверяется причастность задержанного к иным противоправным действиям.

«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», — констатировали в ФСБ.

ЦОС ФСБ России о предотвращении подготовки террористического акта спецслужбами Украины

Предотвращён теракт в Московском регионе

В то же время силовиками была пресечена подготовка спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В рамках комплекса оперативно-разыскных мероприятий был задержан гражданин Украины 1972 года рождения. Мужчина по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через Эстонию переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» для подготовки терактов, а также подобрал место их конспиративного хранения.

У задержанного изъяли две единицы ПЗРК «Игла», а также средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённые организованной группой» УК РФ. Задержанный в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием.

Во второй половине сентября сотрудники ФСБ предотвратили подготовленный СБУ теракт на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки в Турцию и Европу. Исполнителем преступления должен был стать россиянин 1978 года рождения. Его задержали при изъятии из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности. У него также была обнаружена переписка с куратором из СБУ, инструкции по переводу денежных средств, а также координаты предполагаемого места взрыва.

Задержание в Подмосковье украинского диверсанта, который по заданию СБУ готовил теракты с использованием ПЗРК «Игла»

Теракт на Крымском мосту

Утром 12 октября в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. В рамках расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту задержаны пять россиян и трое граждан Украины и Армении.

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Также ведомство рассказало, что взрывное устройство, заложенное в грузовик, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой и отправлено из морского порта Одессы. На территорию РФ фура со взрывчаткой попала, преодолев границы Болгарии, Грузии и Армении. При этом происходила неоднократная подмена документов.

Напомним, что подрыв грузового автомобиля произошёл 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова. Взрыв привёл к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в этот момент по мосту. Также частично обрушились два автомобильных пролёта моста.

По данным Следственного комитета, погибли три человека, тела двух из них найдены. Накануне российские СМИ сообщили о четвёртом погибшем — это московский судья.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, подрыв Крымского моста направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

«Сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — говорил Путин.