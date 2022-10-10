«Морская переправа функционирует круглосуточно»: как восстанавливается сообщение между Крымом и материковой частью РФ

Почти 1,5 тыс. человек перевезли на паромах в оба направления Керченского пролива за сутки после взрыва на Крымском мосту. Как указали в Минтрансе России, морская переправа функционирует круглосуточно, масштабы перевозок будут расширяться. При этом накануне на самом Крымском мосту было запущено автомобильное движение по двум полосам. Ранее транспорт следовал по магистрали в реверсивном режиме. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что «до особого распоряжения» движение по Крымскому мосту будет доступно только для легковых автомобилей.

За сутки после подрыва грузовика на Крымском мосту в оба направления Керченского пролива перевезено почти 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«По данным Росморречфлота, за неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе, из Крыма — 712, в Крым — 778 человек», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, морская переправа функционирует круглосуточно, при этом масштабы перевозок будут расширяться.

«Минтрансом России, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведётся работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив. В понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели ещё одного судна», — указали в Минтрансе.

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Как накануне сообщал глава Крыма Сергей Аксёнов, перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей выполняется паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт «Кавказ», тогда как машины грузоподъёмностью до 3,5 т и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» — порт «Кавказ».

Крымский мост

Днём 9 октября было объявлено, что на Крымском мосту было запущено автомобильное движение по двум полосам.

«Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование повреждённой части», — написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий в своём Telegram-канале.

При этом «до особого распоряжения» движение по Крымскому мосту будет доступно только для легковых автомобилей, отмечал Сергей Аксёнов, добавив, что железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме.

«Работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта усилена», — добавил глава Крыма.

На Крымском мосту продолжаются работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры второго пути. Специалисты и техника трудятся в круглосуточном режиме, подчеркнули в Минтрансе.

Ранее Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Полномочия по организации и координации мер защиты возложены на ФСБ.

«Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины»

Вечером 9 октября Владимир Путин провёл встречу с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Как отметил глава государства, заказчиками, авторами и исполнителями взрыва на Крымском мосту были спецслужбы Украины. По его словам, этот теракт был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.

Бастрыкин, в свою очередь, сообщил, что было возбуждено уголовное дело по статье «терроризм». Сотрудники СК установили маршрут движения грузовика, который до взрыва проезжал Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.

«Установлены перевозчики — лица, которые участвовали в организации движения этого грузовика. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации», — добавил глава СК.

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон указал, что ответом Москвы на теракт на Крымском мосту может быть только прямое уничтожение террористов.

«Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — сказал он.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате этого произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста, также загорелось семь цистерн с топливом на железнодорожной части переправы. По данным Следственного комитета, погибли три человека, тело одного из погибших до сих пор не найдено.

По неподтверждённым данным, за рулём фуры находился Махир Юсубов. Утверждается, что он вёз из Армавира в Симферополь плёнку по заказу ульяновской компании «ТЭК-34», размещённому с московского IP-адреса.

RT удалось поговорить с директором компании Олегом Антиповым, но он ушёл от развёрнутого комментария на тему произошедшего ЧП.

«Не имею права ничего говорить по этому поводу. Дело ведётся, я владею информацией, которая важна. Чтобы она не попала в ненужные источники, мне нельзя её разглашать», — заявил Антипов, добавив, что сведения о том, что он является владельцем компании «ТЭК-34», не совсем точны.