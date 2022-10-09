В ликвидации пожара на Крымском мосту участвовали пожарные поезда, катера и вертолёты

К ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту привлекались боевые расчёты пожарных поездов, а также пожарные катера и пожарные вертолёты.

В частности, были задействованы боевые расчёты пожарных поездов Южного филиала и филиала ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации на Северо-Кавказской железной дороге.

Пожарные поезда выехали со станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская.

От МЧС России также привлекались пожарные катера и пожарные вертолёты.

Силами пожарных поездов ФГП ВО ЖДТ России и МЧС России пожар был локализован.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

В Минтрансе сообщили, что пригородное железнодорожное движение через Крымский мост будет восстановлено к 19:00 9 октября.