Минтранс сообщил, что второй паром приступил к работе на Керченской переправе

Министерство транспорта России сообщило о начале работы второго парома на Керченской паромной переправе.

Отмечается, что в порт в Керчи прибыл паром «Лаврентий».

«Это второй автомобильно-пассажирский паром, вышедший на работу по доставке автомобилей и людей между крымским и краснодарским берегами Керченского пролива», — написала пресс-служба ведомства в Telegram.

В Минтрансе отметили, что паром отправится через Керченский пролив в порт Кавказ.

Ранее сообщалось, что паром с первой партией большегрузов из Крыма прибыл в Краснодарский край.