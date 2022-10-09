Узнать больше

Минтранс сообщил, что второй паром приступил к работе на Керченской переправе

Короткая ссылка
Министерство транспорта России сообщило о начале работы второго парома на Керченской паромной переправе.
Минтранс сообщил, что второй паром приступил к работе на Керченской переправе
  • РИА Новости

Отмечается, что в порт в Керчи прибыл паром «Лаврентий».

«Это второй автомобильно-пассажирский паром, вышедший на работу по доставке автомобилей и людей между крымским и краснодарским берегами Керченского пролива», — написала пресс-служба ведомства в Telegram.

В Минтрансе отметили, что паром отправится через Керченский пролив в порт Кавказ.

Ранее сообщалось, что паром с первой партией большегрузов из Крыма прибыл в Краснодарский край.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить