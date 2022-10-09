Минтранс сообщил, что второй паром приступил к работе на Керченской переправе
- РИА Новости
Отмечается, что в порт в Керчи прибыл паром «Лаврентий».
«Это второй автомобильно-пассажирский паром, вышедший на работу по доставке автомобилей и людей между крымским и краснодарским берегами Керченского пролива», — написала пресс-служба ведомства в Telegram.
В Минтрансе отметили, что паром отправится через Керченский пролив в порт Кавказ.
Ранее сообщалось, что паром с первой партией большегрузов из Крыма прибыл в Краснодарский край.