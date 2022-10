«Согласно нормативному графику»: как восстанавливают железнодорожное движение по Крымскому мосту

Пассажирское и грузовое движение поездов дальнего следования через Крымский мост осуществляется по графику. Об этом заявили в Минтрансе РФ. К 19:00 будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение, добавили в ведомстве. Также отмечается, что стабильно работает паромная переправа. Меры были приняты после подрыва фуры на Крымском мосту утром 8 октября. В результате этого частично обрушились два пролёта на автомобильной части сооружения, также возник пожар на железнодорожной части объекта. К данному моменту уже возобновлено автомобильное движение в реверсивном режиме.

Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно, выполнено уже три рейса, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

«Паром «Керченский 2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из п. Крым в 1:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в п. Крым. В 5:50 паром вышел в третий рейс, он взял на борт десять автомобилей и 39 пассажиров. Паромная переправа работает стабильно», — говорится в сообщении.

При этом, по данным Минтранса, с 16:00 мск 8 октября возобновилось автомобильное движение в реверсивном режиме.

Также было восстановлено движение по железнодорожной части моста. В 22:14 мск по Крымскому мосту прошёл первый пассажирский поезд — двухэтажный состав №28, следующий из Симферополя в Москву.

Движение грузовых и пассажирских поездов дальнего следования по Крымскому мосту идёт по графику, добавили в Минтрансе.

«В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику. В 19:00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку», — отметили в ведомстве.

Кроме того, на транспортном объекте включили подсветку.

Утром 8 октября информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате этого произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста, также загорелось семь цистерн с топливом на железнодорожной части переправы.

По данным Следственного комитета, погибли три человека, тела двух из них — мужчины и женщины — уже подняты из воды. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с подорванной фурой. Также ведомство возбудило уголовное дело и установило личность собственника грузовика: им оказался житель Краснодарского края. По месту его жительства были проведены следственные действия.

После происшествия по поручению Владимира Путина премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным была создана правительственная комиссия по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, а в состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.

Вечером 8 октября Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив возложены на ФСБ.

В то же время Марат Хуснуллин осмотрел повреждения Крымского моста, после чего провёл совещание.

«По разрушенной части ведём обследование. Дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ. Перебоев с поставками не ожидаем. Паромные переправы будут работать, по мере обследования будем понимать, можем ли пускать на мост и грузовые машины. Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали, какая ситуация, если решат поехать по мосту», — написал он в своём Telegram-канале.

Помимо этого, Федеральная антимонопольная служба России поручила своему территориальному органу в Крыму и Севастополе усилить контроль за ценами на нефтепродукты. При выявлении их роста они должны оперативно принимать меры и передавать информацию в ФАС и в ответственные органы региональной власти.

В Минобороны России после ЧП указали, что обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, «осуществляется непрерывно в полном объёме по сухопутному коридору и частично морским транспортом».

Как пишет The Washington Post со ссылкой на представителя киевского режима, за подрывом грузовика на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Аналогичную информацию, ссылаясь на украинского чиновника, приводит The New York Times.

В Пентагоне не стали комментировать произошедшее. «Мы видели сообщения о взрыве, но нам нечего добавить о ситуации», — сказал представитель американского министерства обороны в разговоре с РИА Новости.