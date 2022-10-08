Хуснуллин поручил составить план-график восстановительных работ Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ на Крымском мосту. Он будет ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать возникающие вопросы.

Как сообщает РИА Новости, вице-премьер поручил главам Крыма и Краснодарского края информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста.

Первые результаты обследования разрушенной части моста будут завтра, отметил Хуснуллин.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Президент России подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.

Полномочия по организации мер защиты возложены на ФСБ.