Хуснуллин поручил составить план-график восстановительных работ Крымского моста
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Как сообщает РИА Новости, вице-премьер поручил главам Крыма и Краснодарского края информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста.
Первые результаты обследования разрушенной части моста будут завтра, отметил Хуснуллин.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Президент России подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.
Полномочия по организации мер защиты возложены на ФСБ.