Узнать больше

Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста

Короткая ссылка
В ближайшие часы должно быть дано освещение Крымского моста, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка моста.
Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста

«Он отметил, что первостепенной является задача по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка», — говорится в сообщении правительства.

Ранее Хуснуллин сообщил, что по Крымскому мосту пошли первые грузовые поезда.

Утром 8 октября на автомобильной части моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Президент России подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.

Полномочия по организации мер защиты возложены на ФСБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить