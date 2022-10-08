Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста
«Он отметил, что первостепенной является задача по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка», — говорится в сообщении правительства.
Ранее Хуснуллин сообщил, что по Крымскому мосту пошли первые грузовые поезда.
Утром 8 октября на автомобильной части моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Президент России подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.
Полномочия по организации мер защиты возложены на ФСБ.