«Организованы и проведены на весьма высоком уровне»: в России состоялись региональные выборы

В Кремле сообщили, что прошедшие в России выборы в органы власти проведены на весьма высоком уровне. Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, каких-либо происшествий, способных повлиять на итог голосования, не зафиксировано. С такой же оценкой ранее выступили в ЦИК и МВД. Согласно предварительным данным, текущие руководители регионов и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют по итогам голосования.

В Кремле высоко оценили организацию прошедших в России выборов и констатировали, что каких-либо существенных происшествий не выявлено. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал завершение кампании.

«Исходим прежде всего из того, что выборы состоялись, исходим из того, что они были организованы и проведены на весьма и весьма высоком уровне, исходим также из того, что каких-либо сбоев, происшествий или замечаний, которые способны так или иначе повлиять на итоги выборов, не зафиксировано», — сказал Песков.

В свою очередь, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 12 сентября заявила, что окончательные итоги прошедших в России выборов в органы власти будут подведены в четверг, 15 сентября. Соответствующую информацию она сообщила в ходе выступления в информационном центре ЦИК.

«Сегодня мы подводим лишь предварительные итоги только что завершившейся избирательной кампании, поскольку мы даём возможность регионам подвести официально итоги», — приводит её слова РИА Новости.

Глава ЦИК также отметила, что за ходом голосования следили более 125,2 тыс. наблюдателей, почти 50 тыс. из которых были назначены политическими партиями и общественными объединениями.

Напомним, в России с 9 по 11 сентября прошло голосование на выборах в органы власти. В зависимости от региона граждане выбирали губернаторов, членов законодательных собраний и депутатов административных центров субъектов. В общей сложности в 82 регионах проводилось около 4,7 тыс. муниципальных выборов, местных референдумов и довыборов на разных уровнях власти.

По предварительным данным, во всех субъектах, где проводились выборы глав регионов, лидируют текущие руководители или временно исполняющие их обязанности. Более половины из них набрали свыше 80% голосов: Алексей Цыденов (Бурятия), Максим Егоров (Тамбовская область), Владимир Мазур (Томская область), Павел Малков (Рязанская область), Александр Авдеев (Владимирская область), Юрий Зайцев (Республика Марий Эл), Михаил Евраев (Ярославская область) и Антон Алиханов (Калининградская область).

Кроме того, по предварительным итогам, «Единая Россия» лидирует на выборах региональных и городских парламентов и заксобраний во всех регионах, где прошло голосование.

Существенных нарушений не зафиксировано

В МВД России вечером 11 сентября заявили, что за дни проведения в России выборов в органы власти не выявлено нарушений, способных повлиять на ход волеизъявления. Такую информацию сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов.

«Значимых проблемных каких-то вопросов, нерешённых ситуаций, связанных с выборами, на текущий момент не имеется, — подчеркнул Давыдов. — Нарушений, способных повлиять на итоги выборов на избирательных участках, на текущий момент не зарегистрировано».

Вместе с тем он заявил о возбуждении восьми уголовных дел, связанных с выборами. Выявлено более 150 нарушений, большая часть из которых связана с незаконным распространением агитационных материалов, а также с умышленным уничтожением или повреждением печатных материалов, относящихся к выборам, уточнили в МВД.

По словам зампредседателя ЦИК России Николая Булаева, не выявлено серьёзных нарушений, которые требовали бы немедленного и активного вмешательства со стороны МВД и ЦИК.

РИА Новости

© Александр Гальперин

В свою очередь, наблюдатели зафиксировали только шесть подтверждённых нарушений в ходе выборов, заявил член Совета по правам человека Александр Брод в ходе брифинга экспертного центра ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

По его словам, на составляемую НОМ карту поступило порядка 24 тыс. сообщений, которые позволяют сделать вывод, что избирательные процедуры проходят без грубых нарушений и срывов.

Дистанционное голосование

В ряде регионов принять участие в волеизъявлении можно было в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Согласно решению властей, в этом году данная функция была доступна жителям Курской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Калининградской, Калужской и Томской областей. Москва проводила электронное голосование на собственной платформе.

В субботу, 10 сентября, возможностью удалённого голосования воспользовались президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В воскресенье об участии в голосовании в дистанционном формате заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, возможность отдать голос удалённо позволила принять участие в выборах многим москвичам, которые ранее не голосовали.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, 10 и 11 сентября система дистанционного электронного голосования подвергалась атакам более 300 раз. Памфилова отметила, что масштабных DDoS-атак не выявлено.

«За субботу-воскресенье зафиксировано немногим более 300 попыток информационных воздействий низкой степени критичности на систему ДЭГ с зарубежных адресов. Воздействия фиксируются с адресов сетей стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья. Масштабных DDoS-атак за прошедшее время не было, большая часть вредоносного трафика блокируется и не доходит до периметра системы ДЭГ», — сказала она.

При этом накануне вечером замглавы Минцифры Олег Качанов сообщал, что за время выборов число атак на инфраструктуру ДЭГ за время выборов превысило 35 тыс.

Памфилова также высказалась о возможности распространения процедуры ДЭГ на всю страну. По её словам, ЦИК может реализовать этот сценарий, однако пока этого сделано не будет.

«Потому что для нас безусловный приоритет — это полная безопасность системы: обеспечение тайного голосования с одной стороны, с другой — прозрачность контроля, и, как следствие, вытекающее из этого, главный критерий, в соответствии с которым мы измеряем свои действия, — это уровень доверия», — сказала Памфилова.