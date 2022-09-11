В МВД России заявили об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги выборов
Представитель МВД России Михаил Давыдов заявил, что ведомство не зарегистрировало серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов.
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Нарушений, способных повлиять на выборы, не зарегистрировано», — цитирует его ТАСС.
Ранее Давыдов заявил о возбуждении восьми уголовных дел о нарушении законодательства о выборах во время выборной кампании.
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