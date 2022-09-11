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В МВД России заявили об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги выборов

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Представитель МВД России Михаил Давыдов заявил, что ведомство не зарегистрировало серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов.
В МВД России заявили об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги выборов
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Нарушений, способных повлиять на выборы, не зарегистрировано», — цитирует его ТАСС.

Ранее Давыдов заявил о возбуждении восьми уголовных дел о нарушении законодательства о выборах во время выборной кампании.

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