В МВД России заявили об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Представитель МВД России Михаил Давыдов заявил, что ведомство не зарегистрировало серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов.

РИА Новости

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