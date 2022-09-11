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Минцифры России: на инфраструктуру ДЭГ было совершено более 35 тысяч кибератак

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RT
Замглавы Минцифры Олег Качанов на заседании в ЦИК России заявил, что количество атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования в стране за всё время выборов превысило 35 тыс.
Минцифры России: на инфраструктуру ДЭГ было совершено более 35 тысяч кибератак
  • РИА Новости

«Несмотря на всё спокойствие, с которым прошли все процедуры голосования, никому не удалось за эти дни реализовать ни одной успешной атаки. Но это не значит, что их не было... их количество превысило 35 тыс.», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в частности, осуществлялись постоянные попытки прощупать инфраструктуру, «поломать» учётные записи, осуществить атаки прикладного уровня.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалёв заявил, что зафиксировано более 10 тыс. DDoS-атак на систему онлайн-голосования в Москве за три дня муниципальных выборов.

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