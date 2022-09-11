Более 10 тысяч кибератак на систему онлайн-голосования зафиксировано в Москве за три дня

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалёв заявил, что зафиксировано более 10 тыс. DDoS-атак на систему онлайн-голосования в Москве за три дня муниципальных выборов.

Об этом Ковалёв рассказал в ходе заседания в Мосгоризбиркоме, на котором был дан старт расшифровке электронных бюллетеней.

«В целом у нас по городу прошло голосование без серьёзных происшествий, влияющих на результаты... У нас за весь период было более 10 тыс. DDoS-атак на нашу систему. Система устояла, выдержала», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель МВД России Михаил Давыдов заявил, что ведомство не зарегистрировало серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов.