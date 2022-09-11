В Москве в голосовании на муниципальных выборах приняли участие более 2 млн человек
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
«С начала голосования в выборах муниципальных депутатов онлайн и офлайн приняли участие более 2,2 млн москвичей», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Москве открылось более 3,2 тыс. избирательных участков на выборах муниципальных депутатов. Проголосовать на данных выборах также можно онлайн.
Также сообщалось, что среди участников онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве разыграли 30 автомобилей.