В Москве в голосовании на муниципальных выборах приняли участие более 2 млн человек

В Москве в выборах муниципальных депутатов приняли участие более 2,2 млн человек в онлайн- и офлайн-форматах. Об этом сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2022 году.

«С начала голосования в выборах муниципальных депутатов онлайн и офлайн приняли участие более 2,2 млн москвичей», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Москве открылось более 3,2 тыс. избирательных участков на выборах муниципальных депутатов. Проголосовать на данных выборах также можно онлайн.

Также сообщалось, что среди участников онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве разыграли 30 автомобилей.