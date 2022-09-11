Среди участников онлайн-голосования на выборах в Москве разыграли 30 автомобилей
Среди участников онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве разыграли 30 автомобилей.
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Об этом сообщает РИА Новости.
Победителей определили с помощью генератора случайных чисел, им придёт смс-оповещение.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательная кампания в России проходит спокойно.
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