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Среди участников онлайн-голосования на выборах в Москве разыграли 30 автомобилей

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Среди участников онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве разыграли 30 автомобилей.
Среди участников онлайн-голосования на выборах в Москве разыграли 30 автомобилей
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Об этом сообщает РИА Новости.

Победителей определили с помощью генератора случайных чисел, им придёт смс-оповещение.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательная кампания в России проходит спокойно.

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