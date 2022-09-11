Глава ЦИК Памфилова заявила, что избирательная кампания в России проходит спокойно

Избирательная кампания в России проходит спокойно, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Кампания продолжает идти вполне достойно, спокойно, но и конкурентно, оживлённо, мы это наблюдаем», — цитирует её ТАСС.

По словам Памфиловой, в течение двух дней голосования жалобы поступили только из десяти регионов России.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалёв заявил, что в Москве более 1 млн человек получили электронные бюллетени на выборах муниципальных депутатов за первые почти 12 часов работы.