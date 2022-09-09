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В Москве открылись избирательные участки на выборах муниципальных депутатов

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В Москве открылись более 3,2 тыс. избирательных участков на выборах муниципальных депутатов.
В Москве открылись избирательные участки на выборах муниципальных депутатов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что всего в выборах принимают участие 5,7 тыс. кандидатов, которые борются за 1417 мандатов в советах 125 районов столицы.

Проголосовать жители города также могут онлайн до 20:00 11 сентября на портале mos.ru, если они полностью заполнили свои личные кабинеты.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве.

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