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Результаты онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве расшифрованы

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Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице заявил, что результаты онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве расшифрованы.
Результаты онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве расшифрованы
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале штаба.

«Результаты онлайн-голосования расшифрованы и направлены в территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования, сейчас их можно видеть на экранах в общественном штабе», — приводятся слова руководителя штаба Вадима Ковалёва.

Он указал, что в голосовании онлайн приняли участие 1 748 616 человек.

«На данный момент идет подсчёт голосов избирателей, проголосовавших на участках», — добавил Ковалёв.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч кибератак на систему онлайн-голосования зафиксировано в Москве за три дня.

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