Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистскими трёх украинских националистических организаций: «Чёрный комитет», «Добровольческое движение Организации украинских националистов*» и «СИЧ-С14». Их деятельность на территории РФ отныне запрещена. В августе аналогичное решение было принято в отношении украинского нацбата «Азов»**. В Совфеде отметили, что в стране ведётся планомерная работа по пресечению деятельности подобных организаций.

В четверг, 8 сентября Верховный суд РФ рассмотрел исковое заявление Генпрокуратуры о признании экстремистскими трёх украинских националистических организаций: «Чёрный комитет», «Добровольческое движение Организации украинских националистов» и «СИЧ-С14». Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора РФ, признав общественную организацию «СИЧ-С14», националистическое объединение «Добровольческое движение Организации украинских националистов» и националистическую группировку «Чёрный комитет» (Украина) экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, текст которого приводит Интерфакс.

В России продолжается планомерная работа по пресечению деятельности организаций, прославляющих неонацистскую идеологию, заявил RT член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Однако требуется, чтобы на основе вдумчивого кропотливого мониторинга в целом была проведена оценка всех действующих общественных объединений. Многие организации, основанные на антироссийской идеологии, на идеологии Бандеры не признаны экстремистскими на сегодняшний день, что позволяет им успешно работать. Это вопрос должен решаться комплексно и единовременно», — подчеркнула член Совфеда.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик обратил внимание, что на Украине в течение достаточного количества лет ведётся прославление неонацизма, который для официального Киева с подачи извне стал практически частью государственной политики.

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«Память о том, что советский народ в годы войны спас весь мир от фашизма, жива, и тем непостижимее, что в современном мире ярые приверженцы преступной идеологии смеют диктовать свои правила. Мы все видим к чему это привело, видим, как некогда дружественная нам страна, подорванная изнутри преступной идеологией и извращенными ценностями, катится в пропасть на потеху США и их сателлитов, использующих ее как средство борьбы с Россией. Россия непримирима к национализму. Именно поэтому одна из задач специальной военной операции, которую проводит наша страна, заключается в денацификации Украины, и эти задачу Россию обязательно выполнит», — констатировал собеседник RT.

В августе Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов»** террористической организацией. Как позднее отмечал генпрокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ», в ходе судебного процесса были представлены видео- и аудиоматериалы и показания очевидцев, свидетельствующие о пытках и убийствах боевиками мирных жителей, об умышленных нападениях на гражданские объекты, о минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения.

«Установлены факты применения членами «Азова» запрещённых средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы однозначно пришли к выводам о деятельности «Азова» как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещённые в России экстремистские организации», — отмечал он.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.