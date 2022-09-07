ФСБ опубликовала архивные документы об убийствах поляков на Украине в ходе Волынской резни

ФСБ опубликовала архивные документы, содержащие информацию о преступлениях украинских националистов в отношении польского населения в 1943 году, известных как Волынская резня.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Группа членов Организации Украинских Националистов (течения «бандеровцев»), скрывающаяся по сёлам района гор. Сарны в начале февраля (19)43 года устроила резню польского населения. В селе Поросля количество убитых и искалеченных взрослых и детей достигает 150 человек. Это преступление немцы оставили без последствий», — говорится в сообщении Четвёртого управления НКГБ СССР.

Также стало известно о «массовом истреблении украинскими националистами-бандеровцами польского населения, проживающего в городе Владимир-Волынске» в июле 1943 года.

«Во время богослужения в костёлах бандеровцами было убито 11 ксендзов и до 2 тыс. поляков на улицах города», — сообщили в ведомстве.

В июле в ходе памятных мероприятий в Варшаве польский президент Анджей Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню.