Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню

Короткая ссылка
Польский президент Анджей Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню.
Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню
  • AP

В ходе памятных мероприятий в Варшаве, посвящённых годовщине Волынской резни, он заявил о необходимости признания факта этих событий обеими сторонами.

Дуда отметил, что для украинцев это трудная тема, «потому что очень стыдно». Президент подчеркнул, что «правда должна прозвучать».

«Нужно ясно сказать, что не идёт речь о мести, о каком-то ответе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что планы Польши восстановить контроль над Западной Украиной опасны для Европы.

До этого Нарышкин заявил, что руководство Польши прорабатывает различные планы раздела Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить