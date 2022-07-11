Польский президент Анджей Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню.

В ходе памятных мероприятий в Варшаве, посвящённых годовщине Волынской резни, он заявил о необходимости признания факта этих событий обеими сторонами.

Дуда отметил, что для украинцев это трудная тема, «потому что очень стыдно». Президент подчеркнул, что «правда должна прозвучать».

«Нужно ясно сказать, что не идёт речь о мести, о каком-то ответе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что планы Польши восстановить контроль над Западной Украиной опасны для Европы.

До этого Нарышкин заявил, что руководство Польши прорабатывает различные планы раздела Украины.