В ГД предложили признать экстремистскими материалы идеолога украинских националистов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил включить материалы идеолога украинского национализма Николая Сциборского в перечень экстремистских. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что распространение радикальных националистических и шовинистских идей стало одной из главных проблем современного украинского общества.

Данные идеи, как он считает, были заложены в общественную мысль Украины в первой половине прошлого века, а значительный вклад в формирование экстремистской идеологии внёс Николай Сциборский — один из руководителей Организации украинских националистов (ОУН)*.

Именно он является автором политической концепции нациократии — реализации националистических идей в системе управления государством, которой сегодня придерживаются многие радикальные объединения на Украине, добавил Фёдоров.

Он напомнил, что в 1939 году Сциборский предложил проект конституции Украины на случай прихода националистов к власти.

«В данном «документе» он предлагал создать тоталитарный политических строй, определить единственным государственным языком украинский, наделить особым национальным статусом две церкви — греко-католическую и православную автокефальную», — подчеркнул Фёдоров.

Агрессивная реализация идеи национальной автокефальной православной церкви наблюдается на Украине последние несколько лет, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о включении политических произведений Николая Сциборского в реестр экстремистских материалов, запретить их распространение, в том числе в сети Интернет, на территории Российской Федерации», — говорится в тексте обращения.

Весной этого года в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что концептуальную основу для полноформатного нацизма и фашизма украинских праворадикалов в начале ХХ века подготовили Николай Сциборский и Юрий Липа — теоретики украинского национализма.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).