«Меня воспитали врачом, а не убийцей»: Мособлсуд вынес приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца

Московский областной суд огласил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, обвиняемым в убийстве новорождённого в 2018 году. Сушкевич приговорили к девяти годам лишения свободы, а Белую — к девяти с половиной годам заключения. Ранее присяжные признали медиков виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Адвокат Сушкевич заявил RT, что защита будет обжаловать приговор.

Московский областной суд огласил приговор калининградским врачам, которых присяжные признали виновными в гибели новорождённого. Элину Сушкевич приговорили к девяти годам колонии общего режима, а Елену Белую — к девяти с половиной годам лишения свободы.

«Приговор оглашён с перерасчётом того, что они почти год находились под арестом», — сообщил RT адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

Он также отметил, что защита не согласна с решением суда и будет обжаловать приговор.

«На прошлом заседании в судебных прениях мы попросили суд согласно п.п. 4, 5 ст. 348 УПК не согласиться с вердиктом присяжных ввиду недоказанности мотива и события преступления и распустить коллегию. Но суд этого делать не стал. Мы будем бороться», — подчеркнул адвокат.

Подсудимые перед назначением наказания в последнем слове также заявили о своей невиновности. Так, Елена Белая назвала вердикт несправедливым. По её мнению, на присяжных оказывалось давление со стороны обвинения.

«Никакого убийства не было, никаких указаний я не давала, — сказала Белая. — На предварительном следствии я ставила под вопрос, нужен ли был ребёнок матери и не было ли там криминального вмешательства. 54 часа 30 минут без вод — это очень много. Также считаю, что прокуратурой на присяжных заседателей оказывалось эмоциональное воздействие».

Элина Сушкевич в последнем слове заявила, что не вводила ребёнку магнезию. По её словам, несмотря на решение присяжных, у суда достаточно оснований, чтобы распустить коллегию, отменить вердикт и направить дело на новое рассмотрение.

«Даже гособвинитель в своей речи указал, что в экспертизе не сказано о моей виновности. Значит, единственные обвинительные доказательства — слова врача Косыревой, достоверность которых в рамках судебного заседания не проверялась», — сказала Сушкевич.

По словам врача, каждому ребёнку, который попадал в её руки, она оказывала всю возможную помощь. В том числе маленькому сыну Ахмедовых.

«Мне не стыдно смотреть в глаза суду, моему адвокату и потерпевшей, моим коллегам и учителям, которые учили меня спасать, выхаживать и быть для каждого ребёнка не просто доктором, а мамой, — говорится в аудиозаписи. — Мне не стыдно смотреть в глаза моей маме, которая воспитала меня честным и добросовестным человеком и смогла дать мне самое лучшее образование. И мама знает, что воспитала врача, а не убийцу. И наконец, мне не стыдно смотреть в глаза родителям моих пациентов, в том числе в глаза родителей маленького мальчика Ахмедова».

Смерть младенца

Ранее RT неоднократно рассказывал, как в ноябре 2018 года 27-летняя уроженка Узбекистана Замирахон Ахмедова поступила в городской роддом №4 Калининграда на 24-й неделе беременности. Ахмедова родила младенца весом 718 г, но впоследствии он скончался. Следователи заподозрили, что младенца намеренно умертвили врачи.

По словам адвокатов подсудимых, сначала следователи предположили, что врачи «пожадничали» для малыша дорогостоящий препарат «Куросурф». Затем появилась другая версия, что медики убили малыша после рождения, так как считали, что он всё равно умрёт.

Согласно материалам дела, и. о. главврача Елена Белая поручила анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич ввести недоношенному младенцу летальную дозу сульфата магния и переписать документы, что он умер в утробе матери. Это делалось, якобы чтобы не портить статистику, так как ребёнок всё равно не выжил бы.

Против врачей было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе следствия Белая и Сушкевич заявляли, что делали всё возможное, чтобы спасти малыша: подключили его к ИВЛ и ввели препарат «Куросурф». Также они отмечали, что сульфат магния ребёнку в летальных дозах не вводили.

В декабре 2020 года присяжные заседатели вынесли по делу оправдательный вердикт. На основании решения присяжных Белую и Сушкевич оправдал и Калининградский областной суд, признав за ними право на реабилитацию. Врачи вышли на работу и продолжили медицинскую деятельность. Однако прокуратура обжаловала вердикт.

В мае 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор. По словам адвоката Елены Белой Тимура Маршани, это произошло из-за того, что у одного из присяжных была погашенная судимость, а у другого был судим родственник.

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Дело направили на новое рассмотрение в Московский областной суд, а врачей задержали. При этом коллегию присяжных для нового слушания дела не удавалось набрать почти полгода.

24 августа 2022 года присяжные заседатели в Московском областном суде огласили новый вердикт. Они посчитали, что Белая и Сушкевич виновны в смерти младенца и не заслуживают права на реабилитацию.

«Заседание началось в 11 утра, а вердикт огласили только в половине первого ночи. Коллегия присяжных проголосовала в соотношении пять к трём за то, что они виновны, — рассказал RT адвокат Камиль Бабасов. — Им было задано четыре вопроса: «Был ли факт введения магния сульфата?», «Причастны ли к этому преступлению отдельно Белая и отдельно Сушкевич?», «Виновны ли они в этом?», «Заслуживают ли снисхождения?». Присяжные признали врачей виновными, причастными и не заслуживающими снисхождения».

Бабасов добавил, что ему искренне жаль потерпевшую Замирахон Ахмедову в связи с пережитой ситуацией. После случившегося она год находилась на лечении, однако затем смогла родить и воспитывает здорового ребёнка.