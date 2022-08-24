Новый приговор: присяжные признали калининградских врачей виновными в убийстве новорождённой

В Московском областном суде присяжные огласили вердикт калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, обвиняемым в убийстве новорождённого. Заседатели признали медиков виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, врачи убили малыша после рождения, так как считали что он всё равно умрёт, а в документации записали его как умершего в утробе матери. Утверждается, что это было сделано для улучшения статистики роддома. Адвокаты заявили, что будут обжаловать вердикт. Для Сушкевич и Белой это уже второй вердикт, оглашённый присяжными. Ранее суд вынес им оправдательный приговор, но весной прошлого года вердикт был отменён.

Присяжные заседатели признали калининградских врачей бывшую и.о. главврача городского роддома №4 Елену Белую и анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич виновными в убийстве младенца. Об этом RT сообщил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

Он рассказал, что заседание началось в 11 утра: сначала было прение сторон, и только в девять вечера присяжные ушли в совещательную комнату.

«Вердикт огласили в половину первого ночи. Коллегия присяжных проголосовала за то, что они виновны, — рассказал адвокат. — Им были заданы 4 вопроса: «Был ли факт введения магния сульфата?», «Причастна ли к этому преступлению отдельно Белая и отдельно Сушкевич?», «Виновны ли они в этом?», «Заслуживают ли снисхождения?». Присяжные признали врачей виновными, причастными, не заслуживающими снисхождения».

По словам Бабасова присяжные заседатели провели в совещательной комнате 3 часа 20 минут. Он также отметил, что срок наказания назначит суд 30 августа.

«Элина восприняла это как… ничего хорошего. Лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. Мы будем обжаловать вердикт. Очень надеемся, что удастся», — подчеркнул адвокат в разговоре с RT.

Бабасов также рассказал, что при пересмотре дела не рассматривались какие-то новые доказательства, а наоборот «пережёвывался старый материал». Кроме того, сторона обвинения сократила объём предоставляемой информации для присяжных заседателей.

«Обсуждался только момент убийства. А состояние ребёнка и матери, что предшествовало смерти ребёнка — не исследовалось. Потому что считают, что это к предъявленному обвинению отношения не имеет, — рассказывает адвокат. — На прениях мы дали оценку свидетельским показаниям. На последнем заседании выступил врач реаниматолог-анестезиолог заведующий отделением реанимации 9 роддома Санкт-Петербурга Городецкий Владислав Альбертович. Он в то утро 6 ноября общался с Элиной. Она присылала ему анализы, делилась своими переживаниями за этого ребёнка. Он сказал, что судя по анализам, очевидно, что до приезда Сушкевич ребёнка не лечили. Он зачитал переписку, из которой следовало, что Элина ни в коем случае не планировала прекращать лечение ребёнка и до последнего его спасала».

Смерть младенца

Ранее RT рассказывал, как в ноябре 2018 года 27-летняя уроженка Узбекистана Замирахон Ахмедова поступила в роддом №4 города Калининграда на 24-й неделе беременности. Женщина сообщила, что у неё отошли воды ещё 2 дня назад. Ахмедова родила недоношенного младенца весом 718 г. По версии следствия, и.о. главврача Елена Белая велела ввести недоношенному младенцу летальную дозу сульфата магния, якобы потому что ребёнок всё равно не выживет. После этого она попросила персонал переписать медицинскую документацию, якобы малыш умер ещё в утробе матери.

15 ноября Елену Белую задержали и в отношении неё было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич — в июне 2019 года. По версии следствия, Белая была организатором убийства, а Сушкевич — исполнителем. Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии медиков, они сделали всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Новорождённого подключили к аппарату ИВЛ и ввели препарат «Куросурф». Стоит отметить, что изначально медиков обвиняли в том, что они «пожалели» препарат для ребёнка.

Позже следователи заявили, что смерть ребёнка наступила от передозировки препарата сульфата магния. Эта версия появилась после проведения одной из судебно-медицинских экспертиз.

Однако врачебное сообщество не поверило в такое заключение и встало на защиту коллег.

В декабре 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. По словам адвоката Елены Белой Тимура Маршани, всего присяжным заседателям были заданы 7 вопросов. Один из них был сформулирован следующим образом: «Доказано ли, что ребёнку был введён препарат «магния сульфат» в количестве 10 мл, вследствие чего он скончался?».

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Остальные вопросы начинались с фразы «если на первый вопрос дан положительный ответ, то…?». Маршани пояснил, что присяжные посчитали, что введение препарата не доказано и отвечать на последующие вопросы не стали.

На основании вердикта присяжных Белую и Сушкевич оправдал Калининградский областной суд и признал за ними право на реабилитацию. Врачи вышли на работу и продолжили заниматься профессиональной деятельностью. Однако прокуратура обжаловала вердикт.

В мае 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор для калининградских врачей. Дело отправили на новое рассмотрение. По словам адвоката Тимура Маршани, отмена приговора произошла из-за того, что у одного из присяжных заседателей имелась погашенная судимость. У другого присяжного был судим родственник.

По словам адвоката Элины Сушкевич Камиля Бабасова, после случившегося Замирахон Ахмедова год проходила лечение, после чего смогла забеременеть. Сейчас они с мужем воспитывают здорового ребёнка.