Взрывчатка и схема подходов к зданию прокуратуры: ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонником «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии мужчину, который намеревался устроить теракт в зданиях местной прокуратуры и военкомата. По данным ведомства, злоумышленник действовал под патронажем организации «Правый сектор». Сам задержанный рассказал силовикам, что после выполнения поставленных кураторами задач он должен был направиться на Украину.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала на территории Карачаево-Черкесской республики местного жителя, который планировал устроить теракт в месте массового скопления людей.

По данным ведомства, мужчина собирался совершить теракт в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации «Правый сектор»*.

«Преступник по указанию координаторов планировал совершение диверсионно-террористического акта и дальнейшее убытие на территорию Украины», — говорится в сообщении организации.

Силовики обнаружили по адресу проживания злоумышленника и в оборудованном им тайнике два самодельных взрывных устройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое и компоненты для изготовления СВУ.

У задержанного также найдены схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, в используемых им средствах связи оказалась переписка с активными участниками организации «Правый сектор», в которой упоминались его преступные намерения, а также символика этой организации.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 2 ст. 282.2 («Участие в экстремистской организации») УК РФ.

Как отметили в ФСБ, задержанный даёт признательные показания. На опубликованной ведомством видеозаписи задержания мужчина утвердительно отвечает на вопрос, собирался ли он устроить теракт в Черкесске. По его словам, в качестве объектов для атаки были выбраны прокуратура и военкомат.

Задержанный добавил, что после выполнения этой задачи он должен был уехать на поезде в Белгород для последующего вступления в «Правый сектор».

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии

В конце июля в Липецке ФСБ также предотвратила теракт, который готовили боевики группы, созданный «Правым сектором» под патронажем Службы безопасности Украины. Как заявили тогда в ведомстве, были задержаны трое украинских граждан: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины, входящие в состав диверсионно-разведывательной группы.

По данным ФСБ, злоумышленники проникли на территорию России, чтобы подорвать самодельное взрывное устройство в условиях большого скопления людей на автостанции «Сокол» в Липецке.

Как уточнили в региональном управлении ФСБ по Липецкой области, все трое задержанных проходили специальную подготовку у иностранных инструкторов по проведению диверсий и разведки в учебном центре ВСУ «Десна».

Отметим, что в июле сотрудники ФСБ также предотвратили попытку угона российских боевых самолётов, которую планировали осуществить представители военной разведки Украины под кураторством спецслужб НАТО.

По данным ведомства, украинская сторона намеревалась завербовать российских лётчиков за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из европейских стран. Планировалось, что угон будет выполнен во время боевого вылета, за которым последует посадка самолётов на подконтрольные ВСУ аэродромы.

В том же месяце ФСБ задержала в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который намеревался покинуть территорию страны для вступления в незаконное вооружённое формирование на территории Украины. По данным ведомства, мужчина предварительно прошёл ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке.

Кроме того, в июле ФСБ также о выявлении гражданина Украины, который прибыл в Россию с заданием от 5-го управления департамента контрразведки СБУ по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники.

Также в июле ФСБ выявили россиянина, который перевёл деньги зарегистрированному на Украине фонду. Ему объявлено официальное предостережение, поскольку его действия создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК («Госизмена»).

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).