ФСБ задержала в Волгограде сторонника националистической идеологии с оружием и взрывчаткой

Приверженца националистической идеологии задержали в Волгограде с оружием и взрывчаткой, изъято 3 кг тротила. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ России.

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону выявлен и задержан 33-летний местный житель, приверженец националистической идеологии», — приводит сообщение ТАСС.

В ходе проведения обыска по месту проживания были изъяты 3 кг тротила, корпус гранаты времён Великой Отечественной войны, ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k, а также два флага со свастикой.

Ранее ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов подпольной ячейки ИГ*, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.