ФСБ задержала в Волгограде сторонника националистической идеологии с оружием и взрывчаткой

Короткая ссылка
Приверженца националистической идеологии задержали в Волгограде с оружием и взрывчаткой, изъято 3 кг тротила. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ России.
ФСБ задержала в Волгограде сторонника националистической идеологии с оружием и взрывчаткой
  • РИА Новости

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону выявлен и задержан 33-летний местный житель, приверженец националистической идеологии», — приводит сообщение ТАСС.

В ходе проведения обыска по месту проживания были изъяты 3 кг тротила, корпус гранаты времён Великой Отечественной войны, ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k, а также два флага со свастикой.

Ранее ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов подпольной ячейки ИГ*, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить