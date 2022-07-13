ФСБ задержала в Волгограде сторонника националистической идеологии с оружием и взрывчаткой
- РИА Новости
«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону выявлен и задержан 33-летний местный житель, приверженец националистической идеологии», — приводит сообщение ТАСС.
В ходе проведения обыска по месту проживания были изъяты 3 кг тротила, корпус гранаты времён Великой Отечественной войны, ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k, а также два флага со свастикой.
Ранее ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов подпольной ячейки ИГ*, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.