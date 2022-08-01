Индексация пенсий, упрощения для самозанятых и поправки к закону «Об оружии»: что изменится в жизни россиян в августе

С 1 августа в России самозанятым станет проще встать на налоговый учёт — заявку в ФНС можно подать онлайн через «Госуслуги». Кроме того, подобная возможность также будет предоставлена гражданам ЕАЭС и республик Донбасса. В этот же день произойдёт индексация пенсий для работающих пенсионеров. Кроме того, завершится срок действия упрощённых требований к автомобилям. Об этих и других нововведениях августа — в материале RT.

Регистрация самозанятых

С 1 августа физические лица смогут получить статус самозанятого на портале «Госуслуги». Ранее такая возможность была доступна только с использованием сайта Федеральной налоговой службы или приложения ФНС «Мой налог».

С этой же даты возможность зарегистрироваться в статусе самозанятого появится у граждан стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), Донецкой и Луганской народных республик.

Доступ к налоговой информации

Наряду с этим Федеральная налоговая служба сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике, если тот дал на это согласие. Подобные действия не будут считаться разглашением налоговой тайны.

Отмечается, что согласие может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части. Соответствующее заявление направляется в налоговую в электронной форме.

Окончание срока действия упрощённых требований к автомобилям

1 августа истекает срок действия утверждённого правительством РФ временного технического регламента, который допускал ряд послаблений в части выпуска автомобилей.

Эти меры разрешали выпускать автомобили всех экологических классов от «Евро-0» до «Евро-5», а также не оснащать транспортные средства устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Отмечается, что в случае невозможности оснащения авто устройством вызова экстренных служб при выпуске в обращение с 1 августа эти системы необходимо будет установить отдельно до 1 февраля 2023 года.

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Индексация пенсий для работающих пенсионеров

1 августа произойдёт очередная индексация пенсий для работающих пенсионеров. Величина прибавки определяется суммой страховых взносов, уплаченных работодателем в пенсионную систему в предыдущем году.

Выплаты будут определяться индивидуально, их расчёт производится в беззаявительном порядке.

Также возрастёт фиксированная выплата к пенсии для тех россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет. Перерасчёт размера накопительных пенсий произойдёт в автоматическом режиме.

Наркология и телемедицина

В августе вступает в силу приказ Минздрава о внесении изменений в порядок оказания медпомощи по профилю «психиатрия-наркология».

Среди прочего документ разрешает использование в этом направлении телемедицинских технологий для дистанционного взаимодействия медработников между собой, а также для коммуникации медработников с пациентами или их законными представителями.

РИА Новости

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Ремонт оружия

С 25 августа вступают в силу поправки к закону «Об оружии», согласно которым ремонтом гражданского и служебного оружия смогут заниматься юридические лица, имеющие лицензию на ремонт и производство гражданского и служебного оружия, а также основных частей огнестрельного оружия.

Соответствующее направление выдаст федеральный орган, осуществляющей контроль за оборотом оружия, — Росгвардия.

Замена паспорта в СИЗО

25 августа вступит в силу закон, который позволит лицам, находящимся в СИЗО, заменить общегражданский паспорт.

Отмечается, что администрация СИЗО будет принимать заявления и направлять их в территориальный орган МВД. Впоследствии оформленный паспорт приобщат к личному делу заявителя.

Реклама молочных смесей

С 27 августа изменятся правила рекламы заменителей женского молока и продуктов питания для детей, включённых в рацион ребёнка в течение первого года его жизни.

Согласно новым правилам, реклама таких товаров должна содержать утверждения о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультации специалистов.



Функции Книжной палаты

С 30 августа Российской государственной библиотеке будет передана часть функций Российской книжной палаты, которые в последнее время осуществлял филиал Информационного телеграфного агентства России.

«Речь идёт о получении, учёте и постоянном хранении обязательных федеральных экземпляров печатных изданий, печатных изданий в электронной форме, неопубликованных документов (диссертаций), фонограмм, видеофильмов», — пояснила заместитель министра культуры Ольга Ярилова.

По её словам, подобная оптимизация функций позволит ликвидировать систему двух окон, при которой производители обязательных экземпляров печатных изданий в электронной форме направляли свои электронные файлы и в Российскую книжную палату, и в Российскую государственную библиотеку.