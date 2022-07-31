Мишустин назначил Сергея Чиркова врио главы Пенсионного фонда России
- РИА Новости
Об этом сообщает правительство России.
Сергей Чирков пришёл работать в Пенсионной фонд в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав.
В 2007 году он возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, а с июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий.
В июле 2018 года Чирков стал заместителем председателя правления ПФР.