Мишустин назначил Сергея Чиркова врио главы Пенсионного фонда России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова временно исполняющим обязанности главы Пенсионного фонда России. Андрей Кигим освобождён от должности главы ведомства.

Об этом сообщает правительство России.

Сергей Чирков пришёл работать в Пенсионной фонд в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав.

В 2007 году он возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, а с июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий.

В июле 2018 года Чирков стал заместителем председателя правления ПФР.