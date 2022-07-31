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Мишустин назначил Сергея Чиркова врио главы Пенсионного фонда России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова временно исполняющим обязанности главы Пенсионного фонда России. Андрей Кигим освобождён от должности главы ведомства.
Мишустин назначил Сергея Чиркова врио главы Пенсионного фонда России
  • РИА Новости

Об этом сообщает правительство России.

Сергей Чирков пришёл работать в Пенсионной фонд в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав.

В 2007 году он возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, а с июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий.

В июле 2018 года Чирков стал заместителем председателя правления ПФР.

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