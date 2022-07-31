военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Спикер Госдумы Володин рассказал о вступающих в силу с августа законах

Короткая ссылка
В августе в России вступят в силу поправки в закон об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС получит возможность передавать сведения о налогоплательщике другим лицам в случае его согласия. Об этом сообщил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы Володин рассказал о вступающих в силу с августа законах
  • РИА Новости

Так, например, работающим пенсионерам будет произведён беззаявительный перерасчёт страховых пенсий, что делается ежегодно.

Кроме того, ФНС России с разрешения налогоплательщика сможет передавать данные о нём третьим лицам. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны.

Также вступят в силу и поправки в закон об оружии, уточняющие условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

«Отдельно Вячеслав Володин отметил, что встать на налоговый учёт для самозанятых станет проще — заявку в ФНС можно подать онлайн через «Госуслуги». Такую возможность предоставят также гражданам ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство России выделит из резервного фонда 200 млрд рублей на выплату страховых пенсий и пособий.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News также напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить