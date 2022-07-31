Спикер Госдумы Володин рассказал о вступающих в силу с августа законах

В августе в России вступят в силу поправки в закон об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС получит возможность передавать сведения о налогоплательщике другим лицам в случае его согласия. Об этом сообщил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, например, работающим пенсионерам будет произведён беззаявительный перерасчёт страховых пенсий, что делается ежегодно.

Кроме того, ФНС России с разрешения налогоплательщика сможет передавать данные о нём третьим лицам. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны.

Также вступят в силу и поправки в закон об оружии, уточняющие условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

«Отдельно Вячеслав Володин отметил, что встать на налоговый учёт для самозанятых станет проще — заявку в ФНС можно подать онлайн через «Госуслуги». Такую возможность предоставят также гражданам ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство России выделит из резервного фонда 200 млрд рублей на выплату страховых пенсий и пособий.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News также напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.