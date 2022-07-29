Правительство России направит 200 млрд рублей на страховые пенсии и пособия
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Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Минфину России также поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств, а также предоставить доклад кабмину до 31 марта 2023 года.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.