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В ПФР анонсировали перерасчёт пенсий работающих пенсионеров в августе

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Традиционный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров ожидается уже в августе. Об этом агентству «Прайм» рассказали в отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР», — отметили в фонде.

Агенству также рассказали, что в Московском регионе для 1,3 млн работающих пенсионеров будет произведён такой расчёт.

Отмечается, что на прибавку повлияет размер заработной платы работника в 2021 году, а точнее, сумма страховых взносов, уплаченная за них работодателем, а также сумма начисленных пенсионных коэффициентов.

В фонде подчеркнули, что перерасчёты касаются как наёмных сотрудников, так и самозанятых, которые платят взносы самостоятельно.

Ранее стало известно, что правительство России выделит из резервного фонда 200 млрд рублей на выплату страховых пенсий и пособий.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.

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