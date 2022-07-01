«Прекратить применение»: в МВД заявили об отказе от мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме

Руководство МВД приняло решение об отказе от использования сотрудниками ГИБДД мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме. Как отметили в ведомстве, функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как говорится в сообщении МВД, министр поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с днём образования службы, который отмечается 3 июля. Он заявил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания государства и общества.

Как отметил Колокольцев, аварийность по причине превышения установленной скорости движения на дорогах сократилась на треть. Отмечается, что это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

«Её функционирование организовано на всей территории страны. На сегодняшний день на российских дорогах работает 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме», — заявили в МВД.

Отметим, что в августе 2016 года в СМИ появилась информация о запрете использования сотрудниками ГИБДД ручных радаров в ряде регионов в соответствии с распоряжением Владимира Колокольцева. Однако позднее в МВД выступили с уточнением, что полный запрет на такие устройства не вводился, но их применение ограничено.

Как отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк, мобильные средства фото- и видеофиксации могут использоваться после определения порядка их применения руководителем территориального органа МВД России на региональном уровне.

«Совершенствование программного обеспечения таких приборов позволит упростить процедуру контроля за их применением и соблюдением законности при осуществлении сотрудниками Госавтоинспекции правоприменительной практики», — пояснила тогда Волк.

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По её словам, вопрос использования ручных радаров будет решаться в исключительных случаях, когда руководство территориального органа ГИБДД под личную ответственность закрепит порядок их применения. Подчеркивается, что в данном случае также должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность удаления сотрудниками Госавтоинспекции записей правонарушений без разрешения руководителя подразделения.

В ведомстве подытожили, что с 10 июля 2016 года и вплоть до особого распоряжения в РФ на региональном уровне прекращается применение мобильных средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в повседневной работе.

Весной 2017 года в СМИ появились данные о том, что инспекторам вернули возможность пользоваться ручными радарами, которые прошли модернизацию. В рамках обновления была исключена возможность внесения инспектором каких-либо изменений в зафиксированные прибором данные.

Как рассказал в беседе с RT главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, по итогам 2021 года лишь около 12% штрафов были выписаны инспекторами.

«Все остальные 88% выписаны с помощью автоматических камер. А поскольку сотрудников не хватает, вполне логично, что им можно заниматься более важными вещами», — сказал Кадаков.

Он напомнил, что в перспективе появятся более продвинутые системы, которые, в частности, будут встраиваться в плафон, расположенный на крыше полицейского автомобиля.

«И эта система гораздо более продвинутая. Она сможет всё замерять в автоматическом режиме и идентифицировать автомобили. Такие комплексы облегчат работу сотрудников», — полагает эксперт.

Электронные права и другие инновации от ГИБДД

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников выступил с рядом заявлений о предстоящих нововведениях в сфере работы ведомства. В частности, он выразил надежду, что до конца 2022 года совместно с Минцифры будет запущено электронное водительское удостоверение.

«В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения», — сказал Черников на пресс-конференции.

Он отметил, что для работы этой системы потребуются поправки в ПДД. Он также напомнил, что в режиме эксперимента в России действует электронное свидетельство о регистрации транспортного средства. Черников отметил, что сотрудники ГИБДД вправе потребовать у водителя бумажный документ, если у них возникнут сомнения.

Черников также высказался в пользу увеличения скоростного лимита на некоторых участках дорог до 150 км/ч. Глава ГИБДД выразил уверенность, что Россия располагает необходимой для этого инфраструктурой. Более того, он заявил, что ряд российских дорог превосходит по качеству европейские магистрали.

Помимо прочего, Черников рассказал о планах ГИБДД начать тестирование водителей на состояние наркотического опьянения, чтобы исключать их из дорожного движения и задерживать транспортное средство.