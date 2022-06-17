ГИБДД намеревается изменить условия получения водительских прав

ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, итоговый документ пока не готов, заявил замначальника ведомства Олег Понарьин.

«Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом», — приводит РИА Новости слова Понарьина на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, в текущем году должны произойти подвижки в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что МВД России и Минцифры создают ресурс для проверки выданных водительских удостоверений.

Автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News выразил мнение, что если нужно купить автомобиль, то проще приобрести его сейчас и не ждать.