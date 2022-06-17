ГИБДД намеревается изменить условия получения водительских прав

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ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, итоговый документ пока не готов, заявил замначальника ведомства Олег Понарьин.

«Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом», — приводит РИА Новости слова Понарьина на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, в текущем году должны произойти подвижки в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что МВД России и Минцифры создают ресурс для проверки выданных водительских удостоверений.

Автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News выразил мнение, что если нужно купить автомобиль, то проще приобрести его сейчас и не ждать.

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