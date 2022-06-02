Автоэксперт Холодов прокомментировал планы по созданию нового ресурса для проверки водительских прав

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Автоэксперт, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты России Александр Холодов прокомментировал планы по созданию нового ресурса для проверки водительских прав.
Автоэксперт Холодов прокомментировал планы по созданию нового ресурса для проверки водительских прав
  • РИА Новости

«Мы, в принципе, уже давно и очень уверенно шагаем в мир цифровизации. Когда есть всевозможные базы данных, возить с собой бумажное водительское удостоверение и предъявлять его инспектору ГИБДД — вчерашний день, который мы должны оставить в прошлом», — цитирует эксперта ФАН.

По его словам, ещё один аргумент в пользу цифровизации — мошенничества, связанные с дубликатами водительских удостоверений.

«Сейчас с переходом в электронный формат, когда в базе есть фотографии всех водителей, законопослушные граждане оказываются в большей степени защищены от мошенников», — считает Холодов.

Как отметил эксперт, цифровой вариант — хорошая защита.

Ранее сообщалось, что МВД России и Минцифры создают ресурс для проверки выданных водительских удостоверений.

Автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News выразил мнение, что если нужно купить автомобиль, то проще приобрести его сейчас и не ждать.

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