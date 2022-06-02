Автоэксперт Холодов прокомментировал планы по созданию нового ресурса для проверки водительских прав

Автоэксперт, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты России Александр Холодов прокомментировал планы по созданию нового ресурса для проверки водительских прав.

«Мы, в принципе, уже давно и очень уверенно шагаем в мир цифровизации. Когда есть всевозможные базы данных, возить с собой бумажное водительское удостоверение и предъявлять его инспектору ГИБДД — вчерашний день, который мы должны оставить в прошлом», — цитирует эксперта ФАН.

По его словам, ещё один аргумент в пользу цифровизации — мошенничества, связанные с дубликатами водительских удостоверений.

«Сейчас с переходом в электронный формат, когда в базе есть фотографии всех водителей, законопослушные граждане оказываются в большей степени защищены от мошенников», — считает Холодов.

Как отметил эксперт, цифровой вариант — хорошая защита.

Ранее сообщалось, что МВД России и Минцифры создают ресурс для проверки выданных водительских удостоверений.

Автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News выразил мнение, что если нужно купить автомобиль, то проще приобрести его сейчас и не ждать.